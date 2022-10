OM – Sporting (4-1) : La réaction de Guendouzi (qui donne des nouvelles de sa cheville) !

L’OM a mal débuté face au Sporting en encaissant un but dès la première minute. Mais les marseillais ont ensuite poussés et Adan a offert un but et pris un carton rouge. Large victoire 4-1 au final !

Au micro de Canal+, Mattéo Guendouzi a affiché sa satisfaction et rassuré tout le monde concernant sa cheville.

« On savait que les 3 offensifs du Sporting étaient dangereux qu’ils combinaient beaucoup, ils nous ont eu sur la première situation ! Mais on a fait un gros match, on a mis l’intensité après 15 minutes de jeu, on a fait un match complet. On était mal embarqué avec deux défaites dans cette Ligue des Champions, tout est encore possible! On va vite récupérer car on a un match face à Ajaccio ce weekend. On aurait peut être mérité des points sur les matches précédents, mais aujourd’hui on prend les 3 points, dommage qu’il n’y avait pas le public ce soir. Le coach me demande de pousser l’équipe, on va enchainer de gros matches. J’avais un peu mal à la cheville mais avec la victoire ça va encore mieux. » Mattéo Guendouzi – source : Canal+ (04/10/2022)