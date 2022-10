OM – Sporting (4-1) : La réaction d’Harit (ravi mais prudent) !

Amine Harit s’est exprimé après la victoire de l’OM en Ligue des Champions. Le club olympien avait pourtant mal débuté face au Sporting en encaissant un but dès la première minute. Mais les marseillais ont ensuite poussés et Adan a offert un but et pris un carton rouge. Large victoire 4-1 au final !

Au micro de Canal+, Amine Harit a affiché sa satisfaction mais ne veut pas s’enflammer !

« On commence pas de la meilleure des façons, on prend ce but très tôt, c’est la que l’on voit la force mentale d’une équipe, on a montré du caractère, on se doit de montre ce visage. On aurait pu lâcher mais on a senti une confiance collective, on a continué à pousser, on s’est facilité le match. On reste sur un bon match à Tottenham à l’extérieur, on perd des points face à Francfort. On devait prendre des points ce soir. Il ne faut pas s’enflammer après cette victoire en ligue des Champions elle est importante mais il va falloir enchainer dès la semaine prochaine. » Amine Harit – source : Canal+ (04/10/2022)