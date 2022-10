OM – Sporting : Finalement 5 absents côté portugais ! [MAJ]

L’OM va affronter le Sporting ce mardi à 18h45. Si Igor Tudor devrait se passer des services de Sead Kolasinac, Ruben Amorim devra lui faire sans 5 éléments.

Alors que le coach du Sporting Ruben Amorim pensait pouvoir compter sur les retours du latéral Pedro Porro et de l’expérimenté défenseur central Sebastian Coates, c’est deux dernier sont finalement resté à Lisbonne. Ces deux éléments sont forfaits et se rajoutent à Luis Neto, Daniel Bragança et Jovane Cabral, tous blessés, et donc forfaits…

Le onze de départ probable du Sporting

Adan

Porro, Inacio, Saint-Juste, Reis, Santos

Ugarte, Morita

Trinçao, Edwards, Gonçalves

Battu à domicile par l’Eintracht Francfort (0-1) lors de la seconde journée, l’Olympique de Marseille a concédé une deuxième défaite consécutive et se retrouve bon dernier du groupe D de la Ligue des Champions avec zéro point au compteur après 2 journées.

Pos Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff 1 Sporting Lisbonne 6 2 2 0 0 5 0 +5 2 Tottenham 3 2 1 0 1 2 2 0 3 Eintracht Francfort 3 2 1 0 1 1 3 -2 4 Marseille 0 2 0 0 2 0 3 -3

Les incidents du stade Vélodrome entre les supporters ont entrainé un huis clos total pour la réception du Sporting Portugal mardi. Une situation qui agace le président Pablo Longoria, c’est ce qu’il a expliqué à La Provence.

Il faut une prise de conscience de la part des supporters

« Cela fera partie d’une réflexion plus importante pour tous les acteurs autour de l’OM : les instances, les autorités, les supporters du club. C’est le moment de faire changer les choses parce que ce qui s’est passé est inadmissible. Il faut une prise de conscience de la part des supporters. Ils doivent comprendre qu’il y a des choses intolérables. Notre stade a une particularité. Aucune autre enceinte en Europe n’a deux virages avec des supporters organisés comme chez nous. En analysant ça, la chose la plus normale est donc d’avoir un parcage visiteurs qui soit le plus éloigné possible de ces deux virages. Après, avec les autorités, il faut trouver comment sécuriser tout le monde. On a des réunions régulières avec elles, on travaille ensemble. On veut un Vélodrome plein à tous les matchs. Ils doivent se dérouler dans les meilleures conditions. Tout le monde doit être content de venir assister à un match de l’OM. » Pablo Longoria – source : La Provence (02/010/2022)