OM-Sporting : Marc Libra : « Adàn a perdu la tête »

Hier soir, l’OM s’est imposé 4-1 sur sa pelouse face au Sporting dans un Vélodrome à huis clos. La première victoire marseillaise de la saison en Ligue des Champions a été fortement influencée par la prestation désastreuse d’Antonio Adan, le gardien du Sporting.

Le tournant du match ?

D’abord fautif avec un dégagement tardif sur le but de l’égalisation à la 13ème minute (Sanchez), Antonio Adan donne aux marseillais l’occasion de prendre l’avantage quelques minutes plus tard avec une mauvaise relance qui donne à Harit la balle du 2-1. Son ultime erreur sera sa main en dehors de la surface en tentant de stopper la course de Tavares qui lui vaudra un carton rouge.

Un enchaînement de mauvais choix qui n’est pas anodin selon l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, Marc Libbra.

« Il faut se rendre compte de l’importance, quand vous avez votre gardien de but qui est une des références et qui est votre capitaine : tout se passe bien et puis il fait cette énorme boulette et là tout le monde se dit « mais qu’est-ce qui se passe pourquoi il a fait ça ? ». Et ça va aller tellement vite parce que Marseille avec son pressing très haut n’a pas le temps. Quand Adan fait cette erreur, il va cogiter dans tous les sens. Sur la deuxième relance, il est en train de ressasser l’énorme erreur qu’il vient de faire donc il n’est plus concentré. […] Lui, il ne peut pas se permettre d’être déconcentré quelques instants. Quand il prend ce but là, ils sont premiers de leur groupe, ils ont neufs points, ils font un début de saison en Ligue des Champions qui est exceptionnel : « Tout roule, je vais me la jouer cool ». Le problème c’est qu’en face il y en a un qui a 34 ans, qui a faim et qui va aller presser. A partir de là il va ressasser cette boulette qui est énormissime parce que c’est le capitaine, le patron et après tout ce qu’il va faire est incohérent, il a perdu la tête. Mais ça arrive pour un gardien. Le problème c’est qu’après vous avez tout un groupe qui est chamboulé. » Marc Libbra – Europe 1 – 05/10/2022

