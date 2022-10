OM – Sporting : Pau Lopez ne veut pas accabler son compatriote !

Il aura fallu attendre la troisième journée de Ligue des Champions pour que les olympiens décrochent leur première victoire de la saison dans la compétition. Les hommes d’Igor Tudor se sont imposés hier soir sur le score de 4-1 dans un Vélodrome vide face au Sporting, qui a pourtant marqué dès la première minute du match.

Très vite menés au score, les marseillais sont restés lucides en continuant à presser les portugais dans leur moitié de terrain, jusqu’à ce qu’Alexis Sanchez profite d’une relance tardive du gardien pour égaliser à la 13ème minute.

Un Antonio Adan maladroit

Antonio Adan, portier expérimenté du Sporting passé par le Real Madrid, l’Atlético et le Bétis, ne va pas en rester là. Après un dégagement hésitant du gardien espagnol, les marseillais récupèrent la balle et Amine Harit fait l’appel dans la surface pour donner l’avantage aux phocéens à la 16ème minute. A la 23ème minute, Antonio Adan plonge définitivement son équipe dans un cauchemar éveillé lorsqu’il sort de sa surface et touche le ballon de la main pour stopper la course de Nuno Tavares. Le gardien de 35 ans est sanctionné d’un carton rouge et laisse son équipe à 10 contre 11 dès la première demi-heure de jeu.

C’est la vie de gardien

Après la victoire, Pau Lopez n’a pas voulu accabler son compatriote en zone mixte.

« C’est difficile, on ne choisit pas les matchs où l’on joue bien. C’est la vie de gardien, je connais Adan d’Espagne et il joue très bien. Parfois ça passe et c’est la vie, il doit continuer. Nous les gardiens on sait que ça se passe comme ça, quand tu deviens le meilleur, tu peux faire le pire. » Pau Lopez – source : Zone mixte (04/10/22)

A LIRE AUSSI : L’OM PUNIT LE SPORTING ! MBEMBA TAILLE PATRON, BALERDI, SANCHEZ ET HARIT BUTEURS