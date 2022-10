OM – Sporting : Quelle heure, quelle chaine TV ?

L’Olympique de Marseille reçoit le Sporting ce mardi dans le cadre de la 3e journée de Ligue des Champions. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Ce mardi, l’Olympique de Marseille reçoit le Sporting à l’occasion de la 3e journée de Ligue des Champions. Après 15 jours de trêve internationale, les Marseillais ont retrouvé le championnat de France et ont pris les 3 points face à Angers. Une belle manière de reprendre confiance avant ce match capital en Coupe d’Europe ce soir !

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Sporting aura lieu à 18h45 au Stade Stade Vélodrome. Le match sera retransmis sur Canal+ Foot et RMC sport 1.

OM – Sporting en Streaming

Pour regarder OM – Sporting en streaming sur Internet, rendez-vous sur site de Canal ou RMC Sport (accessible sur abonnent).

Chancel Mbemba apporte son analyse sur le Sporting

«Dans la vie, quand tu fais des erreurs, c’est le mieux parce qu’on apprend. Ca arrive, il faut accepter et pour moi c’est passé déjà. Le plus important c’est demain. Le Sporting est une très bonne équipe, mais on est focalisés sur demain. On travaille pour nous, pour satisfaire les supporters. Il y a beaucoup de différences. Quand tu regardes le championnat, le Sporting est en bas du classement, mais ils continuent de bien travailler et ils ont pris six points en Ligue des champions. C’est une très belle équipe, mais nous, on est capables de faire un très beau match » Chancel Mbemba – source : Conférence de presse (03/10/2022)

L’avant match OM – Sporting

La décla du coach

«Un huis-clos? Ca ne devrait pas avoir une importance, c’est dommage, les supporters vont nous manquer, mais l’important c’est de se concentrer pour faire un beau match.Matteo couvre deux postes, pour moi, c’est intéressant. S’il joue haut, il y a plus d’équilibre. Plus bas, il y en a moins. J’ai les idées très claires pour demain et vous le verrez en temps voulu.Il faut avoir la même préparation, il faut faire le job sur le terrain et avoir la même approche.Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ils ont des joueurs forts à tous les postes et de l’expérience à tous les postes. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (03/10/2022)»