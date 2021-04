OM : Sprint lancé, une équipe sur courant alternatif et deux blessés…

Les 3 enseignements du match de Nicolas Filhol en images et texte ci-dessous après la victoire de l’Olympique de Marseille face à Reims (1-3).

Comme face à Lorient la semaine dernière, les olympiens ont encore affiché un visage attentiste en première mi-temps face à Reims. Genès pas le pressing des rémois, trop imprécis techniquement et pas assez coordonnés, les hommes de Sampaoli n’ont pas proposé grand-chose avant l’ouverture du score des Reims par Mbuku (38′). Un but qui va encore réveiller cette équipe apathique. Plus de vitesse et d’audace, un Lirola à la passe pour Payet pour l’égalisation 3 minutes plus tard. Et comme face à Lens en février dernier, l’OM s’est même offert le luxe de prendre l’avantage dans les arrêts de jeu par Milik. Si l’équipe a montré un visage plus conquérant en seconde mi-temps, Milik et Lirola ont vendangé deux grosses occasions, qui auraient laissé des regrets avec ce poteau de Dia par la suite. C’est finalement Payet qui va tuer le match, bien servi par Rongier (76′)