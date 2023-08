OM – Stade de Reims : Le débrief à suivre en direct après le coup de sifflet final !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

Rendez-vous au coup de sifflet final ce dimanche soir en direct pour un nouveau Débrief du match de l’Olympique de Marseille. Benjamin Courmes présentera cette émission réalisée par Rayane Benmokrane avec un invité ! Retour sur la rencontre des Olympiens face à Reims avec les traditionnels 3 enseignements, l’analyse à chaud et votre débrief ! Préparez donc vos questions pour dans les chats pour la fin d’émission !

Debrief à suivre en direct sur nos chaînes, venez nous suivre !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Reims aura lieu à 17h au stade Vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur Prime Vidéo.

Déclarations d’avant-match

Marcelino : On doit gagner !

Le coach olympien a évoqué la nécessité que gagner rapidement des match même s’il a besoin de temps pour façonner son équipe : « On est très très loin du niveau que l’on veut montrer cette saison. C’est compliqué avec un nouveau staff, un nouveau projet, des nouveaux joueurs… Tout cela prend du temps, mais c’est vrai qu’on ne se cache pas derrière, mais on est conscient que l’on doit gagner… »

Rongier : « La concurrence c’est normal à l’OM »

Il serait donc possible de voir le retour de Rongier dans le onze de départ lui qui se retrouve fac à une forte concurrence cette année. Mais, ça n’a pas l’air d’impressionner l’ancien Nantais : » Dans le foot de haut niveau, on est tout le temps remis en question. C’est la concurrence, c’est normal surtout dans un club comme l’OM. On doit respecter les décisions, si le coach ne m’a pas mis titulaire lors du dernier match. Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive, je n’ai pas peur, » a ainsi indiqué le joueur français.