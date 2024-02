OM : Stéphane Guy stupéfait par ce paradoxe chez les supporters marseillais !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Dans l’After Foot sur RMC, Longoria a été la cible de critiques, notamment par l’ancien consultant de Canal, Stéphane Guy.

L’OM est à la peine en championnat et l’effectif semble être léger, du moins pas celui attendu par les supporters en début de saison. De ce fait, depuis quelques semaines, Longoria est sujet aux critiques, notamment à cause de cette statistique qui joue en sa défaveur : 171 mouvements dans l’effectif phocéen depuis 2020.

Un supporter invité sur l’After Foot regrette cette instabilité dans le club : « on a changé 3 fois d’équipes depuis 2 ans, 4 fois de coach […] quand on nous enlève des joueurs comme Guendouzi, Payet, Sanchez… »

Opportunité sur laquelle Stéphane Guy a sauté en chargeant le président de l’OM : « Beaucoup disent ‘j’adore Pablo Longoria’ mais c’est lui qui vous amène où vous êtes aujourd’hui. Ce n’est pas McCourt qui joue au golf et gère ses complexes immobiliers. C’est le paradoxe des supporters de l’OM ».

Longoria a d’ailleurs organisé hier une réunion de crise au centre Robert-Louis-Dreyfus (la Commanderie) avec Gattuso et ses joueurs afin de « taper du poing sur la table ». Le président olympien a haussé le ton et appelé les joueurs à abandonner les excuses. Longoria et Gattuso ont pointé du doigt un manque de caractère et d’engagement de leurs joueurs, considérant qu’ils n’avaient pas le bon état d’esprit.

« 𝗦𝗶 𝗰'𝗲𝘀𝘁 𝗺𝗼𝗶 𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲̀𝗺𝗲, 𝘀𝗶 𝘃𝗼𝘂𝘀 𝗮𝘃𝗲𝘇 𝗱𝗲𝘀 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗼𝗰𝗵𝗲𝘀 𝗮̀ 𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗮𝘂 𝘀𝘁𝗮𝗳𝗳, 𝗱𝗶𝘁𝗲𝘀-𝗹𝗲 𝗻𝗼𝘂𝘀 ! » 🔵⚪️ 🚨 Réunion de crise à l'OM ce lundi entre joueurs, staff et dirigeants. Initié par Longoria, le président…

Aujourd’hui, les joueurs ont désormais rendez-vous avec les groupes de supporters, en espérant que cette discussion ne dégénère pas et que l’OM se rattrape vendredi à Metz, pour le compte de la 21ème journée de Ligue 1 Uber Eats.