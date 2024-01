OM – Strasbourg : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille reçoit Strasbourg ce vendredi au Stade Vélodrome pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici.

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Strasbourg aura lieu à 21h au Stade Vélodrome. Le match sera retransmis en direct sur Prime Vidéo

Les groupes

Gardiens :

Lopez, Blanco, Van Neck

Défenseurs :

Gigot, Balerdi, Meïté, Clauss, Murillo, Soglo, Nyakossi, Jousselin

Milieux :

Kondogbia, Veretout, Tika, Nadir, Onana

Attaquants :

Aubameyang, Vitinha, Moreira, Henrique

📝 Les 𝟮𝟭 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗾𝘂𝗲́𝘀 par le 𝙘𝙤𝙖𝙘𝙝 𝙂𝙖𝙩𝙩𝙪𝙨𝙤 🇮🇹 pour la réception de Strasbourg ce soir à l’@orangevelodrome ! 👀 #OMRCSA pic.twitter.com/RDOoBQFYbg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 12, 2024

RC Strasbourg

🚨 #OMRCSA I 𝐋𝐞 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 @Ligue1UberEats ! 🔙 @PerrinLucas5 et @IsmaDoukoure — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) January 11, 2024

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Pau Lopez

Meité, Gigot, Balerdi

Clauss, Veretout, Kondogbia, Lodi

Nadir

Vitinha, Aubameyang

Strasbourg :

Sels

Guilbert, Perrin, Sylla, Senaya

Diarra, Mwanga, Sissoko

Angelo, Gameiro, Bakwa

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (65 894 places).

L’Arbitre de cet OM – Strasbourg

Le match sera dirigé par Marc Bollengier. Il sera assisté de Thomas Luczynski et Ludovic Reyes. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Rémi Landry. Les deux arbitres assistants vidéo seront Hamid Guenaoui et Wilfried Bien.

La Météo

Prévision météo à Montpellier à 21h (*)

– Plutôt nuageux (couverture nuageuse 29%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 2°C / ressentie -2°C

– Vent : NO 15 km/h

– Taux d’humidité : 86%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM vs Strasbourg EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 44 Match nul : 31 Victoires RCSA : 27

Déclarations d’avant-match

Gattuso a évoqué son adversaire jeudi en conférence de presse avant ce OM – Strasbourg. « Strasbourg a changé, on doit s’attendre à un match différent d’il y a un mois et demi. On ne doit pas mettre un rythme bas sinon on ne va pas y arriver. C’est une équipe en forme, il faudra du courage et de l’intensité ».