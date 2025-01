OM – Strasbourg : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit Strasbourg ce dimanche au Stade Vélodrome pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici.

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Strasbourg aura lieu à 20h45 au Stade Vélodrome. Le match sera retransmis en direct sur DAZN

RC Strasbourg

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Rulli

Murillo Balerdi Cornelius

Henrique, Hojbjerg, Nadir, Merlin

Greenwood Rabiot

Maupay

Strasbourg :

Petrovic

G. Doué, Doukouré, Sarr, Moreira

Santos, Diarra

Bakwa, Lemaréchal, Nanasi

Emegha

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (65 894 places).

L’Arbitre de cet OM – Strasbourg

Le match sera dirigé par Bastien Dechepy. Il sera assisté de Brice Parinet Le Tellier et Yannick Boutry. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Olivier Thual. Les deux arbitres assistants vidéo seront Yohann Rouinsard et Cédric Dos Santos.

La Météo

Prévision météo à Strasbourg à 21h (*)

– Partiellement nuageux (couverture nuageuse 46%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température -2°C / ressentie -1°C

– Vent : SSO 6 km/h

– Taux d’humidité : 97%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM vs Strasbourg EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 44 Match nul : 32 Victoires RCSA : 28

Déclarations d’avant-match

Neal Maupay : « Quand on a des matchs rapprochés, on n’a pas le temps de cogiter. J’ai regardé ce que je pouvais améliorer pour dimanche. Au match aller, on avait fait un mauvais match mais l’équipe a changé. Strasbourg est une bonne équipe, agressive, qui joue bien au ballon. J’ai confiance en nous, on montre une belle progression, nous sommes sur la même longueur d’onde. On attend le match retour pour mieux faire et se rattraper. Quand je parle de progression d’équipe, il y a aussi des progressions individuelles. Greenwood est efficace mais depuis quelques semaines, maintenant qu’il est pleinement intégré à l’équipe, il comprend que son rôle sans ballon est important. C’est un joueur clef pour l’équipe. S’il pouvait faire des passes pour me faire marquer (rires) »

Liam Rosenior : « Je connais l’histoire de l’OM, c’est un club immense, avec une grande histoire, une ambiance incroyable. La raison pour laquelle je suis venu dans ce pays, c’est pour disputer des matchs comme celui-ci. Je suis conscient de la taille du club, de la forte base de fans dont il dispose et j’ai hâte d’être au match. Ce sont des matchs pour lesquels vous êtes dans le football. C’est une grande équipe, à domicile comme à l’extérieur. C’est une super équipe. Nous allons devoir être parfaits pour avoir une chance de gagner le match. Il va falloir être courageux et essayer d’avoir le contrôle du match. Il va falloir être très solides dans notre organisation défensive et très pragmatiques parce qu’ils vont avoir le ballon. Nous aurons besoin de chance et d’un arbitre fort. Je vois l’atmosphère, comment elle peut affecter la performance de chacun dans le stade. Donc si nous avons ces choses, alors nous avons de bonnes chances de réaliser une bonne performance. Si vous réalisez une bonne performance, vous avez de bonnes chances d’obtenir un résultat »