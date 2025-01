OM – Strasbourg : Emegha flingue Balerdi… « c’est un petit »!

Au cœur d’un gros duel durant le match OM vs Strasbourg, Emanuel Emegha a continué son match face Leonardo Balerdi après la rencontre au micro de DAZN.

Emanuel Emegha a lâché au micro de DAZN : «Prendre un point comme ça face à Marseille, ce n’est pas assez. En deuxième période, ils ne voulaient qu’obtenir des coups francs, des penalties… normalement Marseille est un club qui veut jouer au football ! On connait nos forces et nos qualités et on n’a pas été assez bons pour marquer ce deuxième but. Je regrette de ne pas avoir marqué ce deuxième but. Balerdi n’arrivait pas à m’attraper donc il n’a pas arrêté de faire des fautes. Il ne faisait que de se battre et de me provoquer. C’est un petit pour moi. Je ne suis pas énervé. Je ne veux pas parler de l’arbitrage. L’arbitre était bon ce soir. C’était un bon match, on méritait de gagner. Je regrette de ne pas avoir mis ce deuxième but.»

