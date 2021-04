OM – Strasbourg : La feuille de match

L’Olympique de Marseille reçoit Strasbourg pour le compte de la 35e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Strasbourg aura lieu à 21h au Stade Vélodrome. Le match sera retransmis en direct sur Canal + Sport.

Les groupes

Olympique de Marseille

Gardiens :

Mandanda, Ngapandouetnbu, Pelé

Défenseurs :

Lirola, Perrin, Nagatomo, Alvaro, Balerdi, Caleta-Car

Milieux :

Khaoui, Gueye, Ntcham, Kamara, Cuisance, Rongier

Attaquants :

Payet, Thauvin, Milik, Luis Henrique, Germain, Benedetto

👥 #OMRCSA Les 2️⃣1️⃣ Olympiens convoqués par le coach 𝐉𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐚𝐨𝐥𝐢 pour la réception de Strasbourg à l’@orangevelodrome 🔵⚪️ pic.twitter.com/pJ49arEC22 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 29, 2021

Strasbourg

Gardiens :

Sels, Kawashima

Défenseurs :

Guilbert, Mitrovic, Koné, Djiku, Caci, Carole, Elimbi

Milieux :

Aholou, Liénard, Prcic, Bellegarde, Siby, Sissoko, Lebeau

Attaquants :

Zohi, Ajorque, Diallo, Sahi

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda (cap.) – Lirola, Balerdi, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo – Kamara, Rongier, Thauvin– Payet, Milik

Strasbourg :

Sels – Caci, Mitrovic, Djiku, Carole – Sissoko, Aholou, Liénard – Diallo, Bellegarde , Ajorque

Le Stade

Ce match se jouera à huis clos au stade Vélodrome (67 394 places).

L’Arbitre de ceT OM – Strasbourg

L’arbitre désigné pour OM – Strasbourgce vendredi est madame Stéphanie Frappart, qui sera assistée par Mehdi Rahmouni et Mathieu Grosbost. Le 4e arbitre sera l’ancien pro Jérémy Stinat. A la vidéo, on retrouvera François Letexier et Dominique Julien.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h00 (*)

– Passages nuageux (couverture nuageuse 95%)

– Pourcentage de pluie : 47%

– Température 16°C / ressentie 15°C

– Vent : 9 km/h SE

– Taux d’humidité : 87%

(*) Prévision accuweather.com

confrontations OM VS Strasbourg EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 42 Match nul : 27 Victoires Lorient : 27

Déclarations d’avant-match

«Ce serait plus compliqué d’avoir plus de matchs européens mais ce serait aussi une motivation supplémentaire. L’histoire de ce club l’oblige à jouer une coupe d’Europe. On doit croire jusqu’au bout à une qualification européenne. On doit en rêver et se battre jusqu’au bout avec Lens et Rennes. L’organisation est différente si on a la coupe d’Europe. Il faudra avoir un effectif plus étoffé si on joue la coupe d’Europe. (…) Une réduction du nombre d’équipes faciliterait le travail des entraîneurs mais nous sommes tenus d’accepter les conditions de la Fédération. Mais, c’est sûr, que ce serait favorable pour nous. (…) « L’idée est de chercher en permanence à aller vers le but adverse. L’objectif est de trouver une identité de jeu qui nous soit propre. La philosophie de jeu doit se mettre en place rapidement.» Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (29/04/2021)

Sampaoli s’adapte à chaque adversaire

« »Je pense pouvoir répondre aux attentes du coach. Maintenant, il a une équipe qui tourne bien. C’est dur de rentrer dans une équipe qui fonctionne bien mais je pense pouvoir m’adapter mais Sampaoli demande à ses joueurs de respecter les zones et ne pas trop s’éparpiller. C’est bénéfique pour tout le monde de jouer la coupe d’Europe. Depuis deux ans, on a un très bon effectif mais peut-être pas assez fourni quantitativement. J’ai déjà vanté les qualités de Kamara. C’est un très bon joueur, il est très calme avec le ballon. Il a une marge de progression assez grande. (…) Non, il n’y a pas beaucoup de physique avec Sampaoli. C’est intense, il y a des sprints mais c’est surtout un travail tactique pour bien appréhender les matchs. Sampaoli s’adapte à chaque adversaire. L’enchaînement des matchs joue. J’ai joué avec la douleur. Le fait d’avoir continué à jouer, cela a empiré la situation. Une tendinite, ça ne part pas comme ça. J’ai commencé à ressentir après le match à Rennes mi-décembre.» Valentin Rongier – Source : Conférence de presse (29/04/2021)

Marseille a retrouvé beaucoup de dynamisme

« Marseille a retrouvé beaucoup de dynamisme, prend des risques et va de l’avant. Il faudra et être vigilant. […] Si on fait cela et qu’on arrive à mettre en place ce que l’on souhaite, il y aura des ouvertures ». Thierry Laurey – Source : Conférence de presse (29/04/2021)