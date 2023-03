OM – Strasbourg : Les probables titulaires marseillais

Ce dimanche à 20h45, l’Olympique de Marseille reçoit le RC Strasbourg dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Quelle équipe sera alignée par Igor Tudor ?

Il ne reste plus qu’un objectif pour le club marseillais cette saison : la qualification en Ligue des Champions. Il s’agit de l’objectif prioritaire même si les éliminations des deux autres compétitions, et particulièrement de la Coupe de France, laissent un goût amer. Ce weekend l’OM retrouve son stade après l’humiliation face au FC Annecy avec l’objectif de conforter sa place de dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1.

Des retours en défense ? Un gros absent ?

L’entraîneur marseillais l’a annoncé en conférence de presse : Samuel Gigot devrait être de retour ce weekend. Directement en tant que titulaire ? Peut-être pas surtout après le bon match de la ligne défensive Kolasinac/Balerdi/Mbemba à Rennes la semaine dernière.

Si sur les côtés et au milieu, il ne devrait pas y avoir non plus de surprises, le très précieux Cengiz Under devrait lui manquer à l’appel aux avant-postes.

#Tudor : « Under a eu un peu de fièvre, Samuel Gigot est de retour dans le groupe. Pour le reste tout le monde va bien… » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 10, 2023

#Tudor : « Samuel Gigot, on va voir, car il n’a pas joué depuis un moment. Concernant Bailly c’est un choix technique. » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 10, 2023

LE ONZE PROBABLE

Lopez

Mbemba Balerdi Kolasinac

Clauss Rongier Veretout Tavares

Ounahi Malinovskyi

Sanchez

ANTONETTI : « TUDOR A BEAUCOUP DE CARACTERE »

« L’entraîneur de Marseille n’a jamais dérogé à ses convictions. Il n’est jamais sorti de ça. Il a beaucoup de caractère et ça rejaillit sur son équipe. Marseille met beaucoup d’intensité, il faudra répondre présents. C’est une très bonne équipe de notre championnat. Malgré leurs résultats contre Nice et Paris, ils sont allés gagner à Rennes. » Frédéric Antonetti – Source : Conférence de presse

🎙️ Frédéric Antonetti : « Marseille met beaucoup d’intensité, il faudra répondre présents. C’est une très bonne équipe de notre championnat. Malgré leurs résultats contre Nice et Paris, ils sont allés gagner à Rennes. »#OMRCSA pic.twitter.com/ygPU8BNndx — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) March 10, 2023