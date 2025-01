OM – Strasbourg (RCS) : Quelle heure, quelle chaine TV (streaming) ?

Après la douloureuse élimination aux tirs au but ce mardi contre le LOSC en 16e de Coupe de France, les marseillais reçoivent le Racing Club de Strasbourg de Liam Rosenior ce dimanche au Stade Vélodrome. À quelle heure et sur quelle chaine TV suivre cette rencontre en direct ? On vous explique tout…

Ce match, comptant pour la 18e journée de Ligue 1, fait suite à l’élimination en 16es de Coupe de France contre Lille ce mardi au Stade Vélodrome. L’OM de De Zerbi pourrait, en cas de victoire face aux alsaciens, prendre 7 points d’avance sur le troisième du championnat (Lille) et donc creuser encore plus l’écart dans la course à la deuxième place.

L’heure et la chaîne TV pour suivre le match

Le coup d’envoi de la rencontre entre l‘Olympique de Marseille et le RCS sera donné ce dimanche 19 janvier à 20h45. Le match sera diffusé en direct sur DAZN.

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse

Lors du traditionnel exercice de la conférence de presse d’avant match ce vendredi, le coach lombard a évoqué la bonne forme du Racing tout en évoquant qu’il n’avait toujours pas digéré le revers concédé à l’extérieur lors de la phase aller (1-0) :

« Je me souviens bien du match aller, je l’ai encore en travers de la gorge. Ce sera un match très important, à ce moment de la saison, après l’élimination en coupe. Strasbourg, c’est une équipe en forme, elle joue bien, avec une bonne organisation (…) Je ne connais pas Liam Rosenior, je l’ai rencontré à l’aller. C’est un bon entraîneur, il a des résultats, avec une équipe de qualité. Ils ont une identité claire. »