OM : « Strootman vu son salaire et son statut ce n’est plus possible… »

Voici un extrait du premier DFM de 2020. Après la qualification de l’OM en Coupe de France face à Trélissac, les traditionnels Man & Merguez du match sont décernés par nos intervenants…

Bouna Sarr, Valère Germain mais aussi Kevin Strootman sont pointés du doigt. Notre journaliste Nicolas Filhol estime que le rendement de l’international néerlandais est bien trop éloigné de son statut et de son salaire…

C’est une merguez géante Kevin Strootman. Il y a des gens qui arrivent encore à le défendre ? Ce n’est pas possible. C’est le plus gros salaire du club, la première mi-temps qu’il fait face à Trélissac est indigne pour moi. Il est en retard, il fait 4 ou 5 touches de balle, il ralenti le jeu, il n’est pas au marquage sur un corner, il n’assure pas ses passes… Alors oui il a la mentalité, la grinta, il se bats et il met son penalty, mais le niveau pour le statut qu’il a ce n’est pas possible. Strootman, je ne comprend pas. » Nicolas Filhol – source : FCMarseille