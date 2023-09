OM: Succession de Marcelino, un entraîneur éteint la rumeur !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Réunion houleuse entre supporters et dirigeants, départ de Marcelino et direction en retrait. L’Olympique de Marseille traverse une forte tempête. Un entraîneur a été évoqué pour succéder au technicien espagnol. Il a rapidement éteint la rumeur.

En quelques jours, l’OM a basculé dans une crise profonde. Après la réunion violente entre les dirigeants et les groupes de supporters, Pablo Longoria et ses acolytes ont décidés de battre en retraite et Marcelino a démissionné seulement deux mois après son arrivée. Résultat, Jacques Abardonado assurera l’intérim ce jeudi face à l’Ajax Amsterdam en ouverture de la phase de poules de la Ligue Europa. Même si à l’heure actuelle aucun coach ne semble favori pour récupérer le poste, Habib Beye, ancien joueur de l’OM, a été évoqué. L’entraîneur du Red Star a rapidement éteint la rumeur au micro de Canal + ce mercredi.

« Je suis très heureux là où je suis en ce moment. Le plus important pour moi, c’est d’être focus sur mon projet »

«Je suis un entraîneur très heureux là où je suis en ce moment. Je vis de très bons moments. Je ne me suis pas positionné, mais mon nom peut être amené à sortir sur différents projets. Le plus important pour moi, c’est d’être focus sur mon projet. Mais j’espère, comme je suis un amoureux de l’OM, que ce club va se restructurer très vite et que quelqu’un va arriver pour mettre de la cohérence sportive. Parce que ce club a besoin de vibrer, vivre des émotions. Et pas celles des derniers jours », a affirmé le franco-sénégalais.

