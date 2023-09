OM : Rachid Zeroual sort du silence !

Au cours d’un entretien accordé à l’AFP le représentant des South Winners Rachid Zéroual s’est exprimé pour la première fois depuis la réunion houleuse de ce Lundi soir entre supporters et Dirigeants de l’OM



Le représentant du groupe de supporters de l’OM South Winners s’est exprimé pour le première fois depuis les évènements qui ont secoué le club marseillais en début de semaine. Il affirme ne jamais avoir proféré de menace lors de la fameuse réunion de Lundi à la commanderie :

«A aucun moment je n’ai proféré des menaces de mort à quiconque, ni moi ni personne», explique-t-il. «On posait des questions et on avait pas de réponse. Donc c’est vrai que je leur ai dit: « Si c’est vrai et que vous ne nous donnez pas de réponse, moi je demande votre démission, parce que c’est beaucoup plus grave. Si c’est du harcèlement psychologique sur les enfants et les parents, vous devriez démissionner, dégager du club comme on le dit à la marseillaise »».

Il explique par ailleurs vouloir rencontrer le propriétaire de l’OM Frank McCourt : «Nous voulons rencontrer l’actionnaire principal qui est Frank McCourt. Il faut qu’il vienne au plus rapide pour écouter ce qu’on a à lui dire.».

