OM : Tapie se paye une dernière fois la tête d’Eyraud

Jacques-Henri Eyraud n’est plus le président de l’OM. Redirigé vers le conseil de surveillance du club, il a été remplacé par Pablo Longoria à la présidence de l’Olympique de Marseille. Une décision vivement soutenue par Bernard Tapie.

« Ah, il était temps ! A un moment donné, les choses sont tellement évidentes que même le bon sens n’a plus de sens. C’est une décision qui aurait dû être prise bien plus tôt selon moi. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais… Maintenant, il faut que Frank McCourt fasse surface. Si celui qui paie est trop distant, c’est très rare que ça aille très haut. Regardez les clubs où ça fonctionne : à chaque fois il y a une vraie proximité entre celui qui finance et celui qui dirige. C’est à la fois plus judicieux pour le club mais aussi plus confortable pour le président délégué » Bernard Tapie – source – La Provence (27/02/2021)