OM – [TB AUDIBERT] NOUS SAURONS BIENTÔT…

Voilà vé, on se réveille ce matin dans la peau d’un deuxième du championnat. On a beau savoir que certaines rencontres à venir aujourd’hui et demain corrigeront les positions, c’est pas grave.



Nous sommes à l’affût avec deux matchs en moins, à domicile, ce qui peut laisser l’impression qu’avec deux victoires nous pourrions plus tard nous asseoir dans le fauteuil du leader. Nous n’en sommes pas encore là, mais personne ne peut contester que nous avons les cartes en main… et que c’est bien agréable.



L’amélioration du travail de l’équipe était perceptible lors du dernier match au Vélodrome, contre Nantes, elle a été confirmée ce soir. Ne boudons pas notre plaisir.



La qualité des adversaires



Nous sommes certes un peu gênés, un peu retenus, sur l’appréciation la plus juste à apporter au redressement du jeu et des intentions des hommes d’AVB. Elle est incontestable, d’autant plus que nous partions de loin sur ces deux aspects. Mais si nous ne signalons pas que ce mieux assez prononcé que nous constatons avec plaisir, je le répète, s’est opéré contre des équipes de bien moindre qualité que la nôtre, et qui ont du mal à trouver leur rythme jusqu’ici, alors nous ne serions pas intellectuellement honnêtes.



Marge de progression



Il s’agit moins de diminuer la performance marseillaise que de souhaiter qu’un certain nombre de choses continuent à progresser. La solidité défensive, le travail de replacement et de récupération est de bonne qualité. Le travail au milieu est de plus en plus intéressant. Rongier est monté en charge depuis trois ou quatre matchs, Kamara jusqu’à présent était le seul à surnager au milieu. Si Sanson et Cuisance montent en puissance à leur tour cela nous mettrait dans de belles perspectives.



Le grand chantier



Le grand chantier reste l’attaque, et notamment le travail dans les 25-30 derniers mètres. Nous souffrons depuis longtemps de carences redondantes dans ce secteur du jeu, mais nous avons vu du mieux à Nîmes et il faut s’en contenter volontiers.

Le semblant de retour en forme de Benedetto et Payet ne peut que permettre à l’OM de franchir un cap important dans sa qualité de jeu.



Une cinquième victoire consécutive, un alignement incroyable de matchs sans défaites à l’extérieur (14 ou 15), voilà des indicateurs qu’il faut respecter malgré la médiocre qualité d’un certain nombre d’adversaires, dont nous ne devons pas nous occuper. Après tout, ce n’est pas notre problème.

Dans ce match à Nîmes, hier au soir, nous aurons vu pour la première fois qu’il y avait un travail sérieux d’effectué a l’entraînement, dans les entretiens individuels, dans l’investissement des joueurs, dans leur condition physique.



Deux tests sérieux prochainement



Il n’est pourtant pas encore temps d’espérer trop fort mais nous saurons bientôt. Les deux rencontres qui viennent, contre des équipes au niveau relevé (Monaco et Rennes), nous permettront de nous situer véritablement. Elles confirmeront, ou non, le redressement d’un groupe marseillais dirigé de main de maître par le coach portugais. Celui-ci gère parfaitement la saison de ses joueurs, il a identifié à quels moments ses joueurs devront être prêts. Il y a fort à penser qu’avant de faire une carrière dans le groupe de Ligue des Champions, AVB envisageait que cette saison pouvait offrir une opportunité incroyable de se placer plus haut encore que la saison passée en championnat. Les temps intermédiaires sont déjà très bons.



Attendons la suite avec appétit, ça fait beaucoup de bien.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert



Vous trouverez ci-dessous un lien vers mon billet d’hier au soir, publié au coup de sifflet final.