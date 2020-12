OM – [TB AUDIBERT] PAS DE LÉZARD SVP… !

Voilà vé, on enchaîne derrière cette victoire heureuse qui ne nous reversera pas dans la consolante Europa League. Et je m’en fous. AVB aussi, c’est tout ce qu’il voulait.

Direction Nîmes pour le plus court déplacement de l’année, un peu de confort dans ce monde sauvage.

Ils vont pas nous emmerder les nîmois, j’espère. Un seul match à domicile gagné depuis le début de la saison, les déplacements leur réussissent bien plus. Et le stade des Costières sans son public c’est comme le bal de l’Ambassadeur sans le chocolat. Je dis ça parce que ma femme en a encore acheté de ces putains d’escargots enveloppés d’alu doré, et on ne peut s’empêcher de piter toute la journée, je m’inquiète pour ma ligne.



Quelle rotation ?

On s’attend à de la rotation. Rongier a beaucoup donné ces derniers temps. Je le ferai bien reposer ce petit, tout comme Dimitri le gros cul. AVB a annoncé que Nagatomo devrait jouer, Gueye suppléer Rongier, et peut-être que Luis Henrique aura une carte à jouer. On peut s’attendre aussi à voir Germain à la place de Benedetto qui n’a plus trop l’air d’être dans les petits papiers du coach portugais.



Consolider la position

La position des olympiens au classement, malgré leurs deux matchs en retard, rend impérative une victoire que nos voisins du Gard (OM, prends Gard à toi, tant je l’ai déjà faite celle-là) se feront un point d’honneur à nous contester. Il paraît qu’il leur manquera des titulaires, je n’entre jamais trop dans ce genre de considération, et j’espère qu’il en est de même pour les joueurs, car cela peut générer de coupables relâchements. Il faut consolider notre position.



Un lézard Strootman ???

J’ai écouté la conf’ d’AVB hier en début d’aprem et j’ai regretté qu’aucun de nos amis journalistes n’osent une question au sujet de Strootman. Ce type a tout de même rendu service la saison dernière, il a toujours été professionnel et il n’a quasiment pas été utilisé depuis que celle-ci a commencé. C’est quoi le problème ? La concurrence, oui… mais au point de le laisser rouiller sur le banc ? Organise-t-on une configuration de nature à le faire lâcher cet hiver, le dégoûter ?

Cela m’intéresse de savoir.



UN LÉZARD LUIS HENRIQUE ???

Et puis, le discours d’AVB sur Luis Henrique est très surprenant. On dirait qu’il parle d’une merde, que c’est une grosse déception pour lui qu’il ne puisse jouer en position d’avant-centre. Ce recrutement ayant été suggéré par Pablo Longoria, voilà que le coach braque le projecteur sur une erreur de recrutement, une erreur à 10 millions d’euros côté Head of football et se permet d’avancer qu’elle pourrait être corrigée au mercato d’hiver.



Un lézard au mercato ???

Franchement, ça me tue ces atermoiements dans le recrutement. Cette légèreté avec laquelle on cible les joueurs me semble se renouveler sans cesse. Pénible. Moi, je suis prêt à me montrer patient avec notre petit brésilien. Et puis, il me semble avoir relevé que McCourt souhaitait faire des ventes en janvier. La question se pose d’ores et déjà de savoir qui sera vendu et qui sera acquis… quelle équipe sera la nôtre au redémarrage de janvier. Et que fera AVB si les événements ne tournent pas selon ses vœux ?

Bref, nous sommes sortis depuis peu du dernier mercato et on va replonger de suite dans ce gros bordel. Ça me tue.

Bon, je pense que j’ai fait le tour, je commence à piquer du nez, et j’essaie de faire court.

Allez, tout ce que nous souhaitons aux olympiens ce soir est de ne pas revenir chocolat. Croqués par les crocos, les crocodiles, ces gros lézards. Une cinquième victoire d’affilée en championnat, même contre Nîmes, serait une petite gâterie sympa. On est d’accord chers olympiens, pas de lézard ce soir s’il vous plaît.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B Audibert