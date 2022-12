L’Olympique de Marseille mène 3-0 face au TFC au stade Vélodrome, Kolasinac contrôle un ballon derrière sa jambe d’appuie, feinte la frappe, élimine le défenseur et bat tranquillement le gardien, quel but ! Un but à voir en images ci-dessous :

Le but exceptionnel de Sead Kolašinac et qui rend hommage au ROI PELÉ ! pic.twitter.com/fyqB6vtpKj — Emboucaneur_13 (@Emboucaneur_13) December 29, 2022