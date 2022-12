OM – TFC : Bonne nouvelle pour Tudor ?

La Coupe du Monde se termine ce weekend ! La Ligue 1 reprend ses droits juste après Noël (semaine du 26 décembre) et pour ce match de reprise, plusieurs joueurs manqueront à l’appel…

En effet, côté Olympique de Marseille, il y a de fortes chances pour que Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout ne soient pas encore disponibles pour le match de reprise face au Toulouse Football Club. Ils font partie de l’équipe de France, qui dispute demain la finale de la Coupe du Monde, puis ils devraient bénéficier de quelques jours de vacances avant de retrouver les terrains avec leur club.

Les délais semblent très sérés pour un retour en tant que titulaire dès le 29 décembre pour la réception du TFC.

Mais les hommes de Philippe Montanier devront eux aussi sans doute se passer d’un joueur important : le Marocain Zakaria Aboukhlal. Demi-finaliste du tournoi mondial avec les Lions de l’Atlas, il va disputer la « petite finale » aujourd’hui face à la Croatie. Arrivé cet été en provenance de l’AZ Alkmaar, l’ailier polyvalent s’est montré à son avantage cette saison avec les Violets comptabilisant déjà trois buts et trois passes décisives à son actif.

« On monte en puissance »

En attendant, le futur adversaire de l’OM est parti en stage en Turquie où il a notamment affronté le Galatasaray de Bafetimbi Gomis (défaite 2-1 de Toulouse).

« Galatasaray fait partie des grandes équipes turques qui disputent la Ligue des Champions avec un effectif de 40 professionnels, dont plusieurs internationaux de renom comme Bafe Gomis, Dries Mertens et Juan Mata. On a joué un adversaire de qualité qui, en plus, avait fait quatre matchs amicaux précédemment. C’était une bonne opposition, il faut reprendre du rythme en faisant des matchs d’un certain niveau. Ce vendredi, il y a eu 68 minutes de temps de jeu effectif. Ça a donc beaucoup joué. On a peaufiné l’aspect athlétique, l’animation défensive et offensive. On a aussi fait tourner l’effectif. Le stage en Turquie est une réussite avec de bonnes conditions de travail, un très bon hôtel et deux très bonnes rencontres amicales. On a encore un match (contre Montpellier mardi 20 décembre). Contrairement à la préparation estivale, il faut tout de suite être prêt. On l’a été contre Galatasaray, on monte en puissance, le message est reçu. » Philippe Montanier – Source : Twitter TFC