OM – TFC : La compo de Tudor avec Kolasinac

Enfin ! L’Olympique de Marseille est de retour et affronte ce soir le Toulouse Football Club. Voici le onze choisi par Igor Tudor pour ce match de reprise…

Il faut rappeler que Mattéo Guendouzi est absent suite à une petite blessure après son retour de Coupe du Monde, Gerson, absent car en instance de départ et Amine Harit, blessé malheureusement pour un long moment.

Le onze de Tudor

Lopez

Mbemba Gigot Balerdi

Clauss Rongier Veretout Kolasinac

Ünder Payet

Sanchez

La décla du coach

« Payet est un joueur important pour l’équipe, même s’il ne joue pas. Demain face à Toulouse, il va débuter le match. On doit faire des choix au niveau de l’attaque. Avec la blessure d’Harit, la situation de Gerson et le départ de Suarez, on est limités. Tous les coachs espèrent faire une belle deuxième partie de saison mais je fais mes analyses au quotidien. On fait tous des erreurs. C’est un club difficile à vivre mais fascinant aussi. Il aurait fallu que l’on marque 2 buts de plus pour être bienToulouse? C’est un match difficile. Il n’y a aucun match facile. L’équipe est prête, je pense que nous sommes prêts. J’ai vu des joueurs motivés, ils ont hâte de reprendre. Le rythme manque mais ils ont envie de ne pas décevoir le public du Vélodrome » Igor Tudor – source : Conférence de presse (28/12/2022)