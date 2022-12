OM – TFC : Une très bonne nouvelle pour Tudor avant Toulouse

Convoqués avec les Bleus pour la Coupe du Monde 2022, les internationaux marseillais Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi pouvaient disposer de dix jours de repos après la finale perdue contre l’Argentine. Il était donc possible que les joueurs ne soient pas disponible pour la réception de Toulouse en Ligue 1 jeudi.

Lundi, les deux Olympiens ont fait leur retour au centre d’entraînement Robert-Louis Dreyfus, a quelques jours du match OM-TFC. Si Igor Tudor le souhaite, ils seront donc disponibles pour entrer en jeu au Vélodrome.

Alors que les deux joueurs n’ont pas beaucoup joué pendant ce Mondial et qu’ils ont pris les quelques joueurs de repos qui leur étaient donné, Igor Tudor ne devrait pas les titulariser contre Toulouse en raison d’un manque de forme et de rythme. Cependant, Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout pourraient être dans le groupe et entrer en jeu en cours de match à la place de Pape Gueye ou Valentin Rongier.

Le temps de jeu des Olympiens à la Coupe du Monde au Qatar !

Paul Pogba et N’golo Kanté blessés, Didier Deschamps a fait le choix de convoquer Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi pour la première Coupe du Monde de leur carrière. Lors du premier match de groupe contre l’Australie, Didier Deschamps avait aligné un milieu composé de Tchouaméni, Rabiot et Griezmann. Un trio qui a fait ses preuves et qui a convaincu le sélectionneur français. Les deux marseillais ont été relégués sur le banc.

Même scénario pour le deuxième match face au Danemark. A l’issue de deux journées, les Bleus ont remporté leur deux premiers matchs et sont qualifiés pour les phases finales. Une occasion pour Deschamps de mettre au repos ses joueurs clés et de faire tourner pour le dernier match de groupe, face à la Tunisie. Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi auront donc joué leur premières minutes de la Coupe du Monde 2022 lors de la rencontre face à la Tunisie. Les deux olympiens auront commencé le match en tant que titulaires et ont joué respectivement 62 et 78 minutes contre les Aigles de Carthage. En plus d’une performance moyenne, les deux marseillais n’ont pas fait d’autres apparitions dans la compétition.

Les deux ex-Olympiens n’ont pas fait mieux : Steve Mandanda et William Saliba n’ont eux aussi pu jouer que contre la Tunisie. Alors que le premier a disputé l’intégralité de la rencontre, le second a remplacé Varane lors du même match pour 28 minutes de jeu. Il semblerait que le meilleur olympien de cette Coupe du Monde 2022 soit Didier Deschamps. L’ancien entraîneur de l’OM a su mener l’Equipe de France en finale même avec des blessés avant et pendant la compétition. Le vainqueur de la Ligue des Champions 93 a fait des choix tactiques osés qui ont pourtant surpris par leur efficacité.