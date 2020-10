OM : « Thauvin a encore trouvé le moyen d’être décisif… »

L’OM s’est imposé 0-1 face à Lorient à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Florian Thauvin.

Ce samedi, l’Olympique de Marseille a pris les trois points sur la pelouse très mouillée de Lorient. Une victoire obtenue à l’arrachée sur le score de 1-0 grâce à une tête de Balerdi à la suite d’une boulette de Nardi.

Toujours titulaire en pointe aux côtés de Dario Benedetto, Florian Thauvin a une nouvelle fois été décisif lors de cette rencontre. Il est le meilleur Marseillais depuis le début de la saison.

A lire : FCL – OM // Les Notes de FCM : Balerdi, vraie grosse satisfaction…

Il a encore trouvé le moyen d’être décisif… Reprochez lui ce que vous voudrez mais il est presque toujours au commencement ou à la finition des actions marseillaises les plus dangereuses. C’est lui qui délivre la passe décisive, un peu chanceuse, sur le but de Balerdi (54′) mais également les deux corners chauds de l’OM en première période (7′, 25′). Il n’est pas loin non plus d’offrir un but à Benedetto sur un joli centre (59′). Et enfin, il a personnellement deux occasions de marquer (43′, 79′) qui ne passent pas loin. Si vous cherchez un meneur de jeu, passez votre chemin mais en matière de joueur décisif à l’échelle de la Ligue 1, c’est difficile de faire mieux. Remplacé à la 81′ par Nemanja Radonjic.