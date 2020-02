OM : Thauvin, des chaussures (d’une marque marseillaise) pour éviter la récidive ?

Il était attendu sur les terrains de la Commanderie depuis début janvier, Florian Thauvin a retrouvé les pelouses 5 mois après son opération. L’ailier avait au pieds de nouvelles chaussures…

Opéré de la cheville, le retour de Florian Thauvin est plus long que prévu. Il est enfin là et arbore de nouvelles chaussures, qui ne sont pas de la marque Adidas. C’est la marque marseillaise Wizwedge.

What ? Depuis quand il joue en WizWedge ? https://t.co/advK5H9P8w — Alexandre (@Alexandre_Rbr) February 19, 2020





Jean-Luc Guer. ancien joueur pro et podologue du Sport travaillant à l’OM, a fondé cette société qui propose des chaussures qui limiteraient les blessures pour les sportifs. Un porte parole de la société s’est confié au média 20Minutes.

« Florian a repris la course avec notre modèle Stargon, prévu pour la course et le trail. Il s’est très bien senti avec et a donc cette semaine reçu des crampons, du modèle Elite One, qu’il a porté d’abord en extérieur et dans un second temps sur pelouse naturelle. On attend de clarifier notre relation avec Florian, on va voir quelle sera la suite et on verra s’il souhaite les porter en match. On est déjà très heureux de pouvoir lui apporter un bien-être, conclut notre source chez Wizwedge. L’important, c’est qu’il se sente bien dans ses baskets. » Un porte-parole de la société Wizwedge – source : 20 Minutes