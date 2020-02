OM: Thauvin enfin de retour sur les terrains (d’entraînements) !

L’OM a annoncé sur Twitter le retour de Florian Thauvin sur les terrains du centre RLD…

L’internationale français a repris l’entraînement au centre RLD annonce l’OM sur twitter. Une bonne chose pour Villas-Boas qui est obligé de bricoler sur le couloir droit. Avec plus d’un mois et demi de retard le champion du monde retrouve enfin les pelouses…

Florian Thauvin devrait être de retour début Mars en compétition officielle avait annoncé l’entraineur portugais en conférence de presse…

⚪️🔵 @FlorianThauvin is back in First Team training. Allez Olympien! pic.twitter.com/nfKZCpdNae

— Olympique Marseille (@OM_English) February 18, 2020