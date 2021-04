OM – Thauvin : « Il y a pas mal de joueurs qui ne jouent pas à leur poste donc c’est compliqué… »

L’Olympique de Marseille a remporté in extremis sa rencontre face à Lorient hier soir (3-2). Interrogé après le match, Florian Thauvin n’a pas caché sa frustration concernant les choix tactiques de Jorge Sampaoli…

L’Olympique de Marseille revient de loin. Après avoir été mené 1-0 en première période, les joueurs de l’OM ont arraché les trois points en toute fin de match face à Lorient dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Si la seconde mi-temps a vu les marseillais maîtriser davantage leur sujet, le premier acte s’est montré très compliqué. ET les choix tactiques de Jorge Sampaoli ne seraient pas innocents.

le « bon dieu » nous a sauvés – thauvin

En effet lors d’une interview d’après-match, Florian Thauvin est revenu sur les choix du coach argentin. Et regrette que certains joueurs ne peuvent pas évoluer à leurs postes de prédilection…

« C’était le jour et la nuit entre la première période et la deuxième. On avait plus d’automatismes, on est revenu rapidement au score, on a pris l’avantage. On a l’occasion de mettre le troisième, on tue le match et voilà… On se met en difficulté. Le « Bon Dieu » nous a sauvés, on va dire. C’est un système qu’on a mis en place il n’y a pas très longtemps, il y a pas mal de joueurs qui ne jouent pas à leur poste donc c’est compliqué de prendre ses repères. Mais, quand on prend les trois points, ça fait plaisir, on peut travailler correctement » Florian Thauvin – Source : Canal + (17/04/21)