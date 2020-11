OM : Thauvin répond aux critiques concernant sa relation avec Benedetto !

Florian Thauvin était en conférence ce mardi à la veille de la reception du FC Porto. L’ailier marseillais a été interrogé sur son entente avec Dario Benedetto.

A nous d’être imaginatifs pendant le match — Thauvin

« Bien évidement que pendant cette période on a travaillé. Après parfois on traverse tous des moments difficiles, on fait le maximum. J’ai pu lire que je ne donnais pas assez de ballons à Benedetto. Premièrement je fais le maximum pour lui en donner le plus possible. Deuxièmement il y a quand même eu quelques belles combinaisons entre lui et moi si vous reprenez les matches. Maintenant il manque juste de mettre le ballon au fond et c’est le plus compliqué. On va faire le maximum pour remédier à ça mais ce qui est certain c’est que l’on a une très bonne entente à l’entrainement. Ces dernières semaines, le coach nous a mis dans la même équipe Dario et moi, on a pu travailler un maximum. A nous d’être imaginatifs pendant le match et de trouver de bonnes combinaisons pour marquer. » Florian Thauvin – source : Conférence de presse (24/11/2020)

