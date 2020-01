OM – Thauvin : « Si ça passe une fois ou deux, moi ça me va »

Dans une video publiée sur le compte youtube officiel du club marseillais, Florian Thauvin et Basile Boli ont commenté les plus beaux buts de l’OM de la dernière décennie. L’attaquant marseillais a également évoqué « sa spéciale », l’enroulée du pied gauche lucarne opposée qui lui a permis d’inscrire de nombreux buts sous le maillot olympien.

Ecarté des terrains depuis plusieurs mois suite à une blessure à la cheville, Florian Thauvin n’a toujours pas repris l’entraînement. En attendant son retour, l’attaquant marseillais a évoqué au cours d’une vidéo publiée par le club sur Youtube ses plus beaux buts sous le maillots olympien. Il a ainsi notamment expliqué pourquoi « sa spéciale », enroulée du pied gauche lucarne opposée aux abords de la surface fonctionne si bien :



je sais que c’est difficile pour les défenseurs d’intervenir



« J’essaie de me mettre dans cette position à chaque fois parce que je sais que c’est difficile pour les défenseurs d’intervenir. Si j’essaie trois ou quatre fois dans un match et que ça passe une fois ou deux, moi ça me va ». Florian Thauvin – Source : OM.net