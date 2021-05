OM : « Thauvin va devoir montrer plus pour justifier ses exigences… »

L’Olympique de Marseille a fait match nul ce vendredi soir face à Strasbourg à l’occasion de la 35e journée de championnat. Voici la note et l’appréciation de Florian Thauvin sur cette rencontre.

L’Olympique de Marseille a été tenu en échec ce vendredi soir au Stade Vélodrome face à Strasbourg (1-1) dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. Depuis plusieurs semaines maintenant, Florian Thauvin a du mal à être décisif et à peser vraiment sur les rencontres. Décevant une nouvelle fois ce vendredi, il va devoir montrer plus que ça sur le terrain afin de justifier ses exigences salariales pour prolonger son contrat à l’OM.

Il va devoir montrer plus pour justifier ses exigences…

Selon les dernières rumeurs, il serait plus proche d’une prolongation que d’un départ libre. On peut comprendre les autres clubs qui sont réticents à l’idée de le faire signer. Inoffensif durant cette rencontre, il n’a pas eu de mouvements pour proposer des solutions à Kamara ou Rongier lorsqu’ils avaient le ballon. Pas d’éclair de génie mais une frappe lointaine vicieuse qui aurait peut-être mérité un meilleur sort.