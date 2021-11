OM: Thierry Henry pointe du doigt un problème chez les Marseillais

L’Olympique de Marseille a été décevant ce dimanche au Vélodrome face au FC Metz (0-0). Les coéquipiers de Dimitri Payet ont été incapables de battre le 19e de Ligue 1…

Ce dimanche à 13h, l’OM recevait le FC Metz pour le compte de la treizième journée de Ligue 1. Malheureusement, les joueurs mis sur le terrain par Jorge Sampaoli n’ont pas donné entière satisfaction, en concédant le point du match nul à domicile face au 19 de Ligue 1. Les Olympiens auraient même pu perdre le match, dans une rencontre où les hommes de Frédéric Antonetti se sont procurés des belles occasions.

Thierry Henry, champion du monde 98 et désormais consultant pour Prime Vidéo estime que la coupe d’Europe est problématique pour l’Olympique de Marseille. Il a donné son avis à la fin du match face à Metz :

Marseille a un problème après les matchs de coupe d’Europe– Henry

« C’est le côté Sampaoli. Tout le monde va presser, tout le monde attaque. Quand tu passes bien ce pressing, il n’y a presque personne qui défend. N’importe quelle course peut percer les lignes. Marseille a un problème après les matchs de coupe d’Europe. Ils ont du mal à gérer ça. Tu te retrouves dans des situations avec Marseille, comme ils partent tous la fleur au fusil… Tout le monde se retrouve dans des situations délicates, comme on a pu le voir à la fin avec Payet qui sauve une action sinon ça peut faire but pour Metz. De temps en temps, il faut se regarder soi-même avant de voir ce qu’on fait les autres. » Thierry Henry— Source: Prime Video (07/11/21)

Pierre Ménès se pose des questions sur Jorge Sampaoli et fait un constat accablant sur Gerson :

Gerson, au-delà du méconnaissable– Ménès

« Mais ce dimanche a commencé par une bien triste prestation de Marseille, qui peut s’estimer heureux d’avoir obtenu le match nul au vélodrome contre Metz. Si Payet a touché la barre, Delaine a frappé deux fois sur le poteau et par précipitation, les Lorrains ont loupé de grosses occases. Le jeu marseillais est toujours aussi flou mais cette fois, les joueurs semblent perdus et surtout, à bout de souffle sur le plan physique. La tactique de Sampaoli est tellement exigeante qu’on sent clairement des joueurs à la rue comme Lirola et, pire encore, Gerson qui est lui au-delà du méconnaissable. Marseille fait du surplace et il va clairement falloir changer des choses. Mais Sampaoli en est-il capable ? » Pierre Ménès— Source: Pierrot le Foot (08/11/21)