OM : Touché, Sampaoli y voit plutôt une défaillance de son équipe !

L’OM s’est incliné 2-1 face à Lyon malgré une première mi-temps maitrisée. En conférence de presse, Jorge Sampaoli a insisté sur la perte du ballon en seconde période…

Au delà du changement tactique de Lyon, Sampaoli a insisté sur la perte de la maitrise et du ballon.

On a eu l’occasion de mettre le 2-0, l’analyse serait différente — Sampaoli

« Lyon a fait ce changement tactique à 4 avec plus de monde au milieu. Ils ont pris le contrôle du match et du ballon. On a pris des buts sur des actions isolés, on a eu l’occasion de mettre le 2-0, l’analyse serait différente. On a eu une ou deux transitions au début de match. Au delà du changement tactique de Lyon, qu’il faut reconnaitre, c’est surtout la défaillance de notre équipe qui n’a pas su garder le contrôle du match. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (01/02/2022)