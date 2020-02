OM – Toulouse : Grande première pour cette arbitre !

Ce samedi, l’Olympique de Marseille reçoit le Toulouse Football Club au Stade Vélodrome. Les arbitres de la rencontre ont été désignés !

L’Olympique de Marseille accueille la lanterne rouge de Ligue 1 ce samedi après-midi à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1. Pour ce match, les arbitres ont été désignés.

Et ce sera une grande première pour Stéphanie Frappart qui officiera au centre. Elle sera assistée par Mickaël Berchebru et Frédéric Haquette. Le quatrième arbitre sera Rémi Landry. Dans le camion de l’assistance vidéo : Jérôme Brisard et Mehdi Mokhtari !