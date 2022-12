OM – Toulouse : Quelle heure quelle chaine TV ?

L’Olympique de Marseille affronte Toulouse ce jeudi dans le cadre de la 16e journée de L1. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Ce jeudi, l’Olympique de Marseille reçoit Toulouse à l’occasion de la 16e journée de Ligue.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Toulouse aura lieu ce soir à 21h au Stade Vélodrome. Le match sera retransmis sur Prime Video.

OM – Toulouse en Streaming

Pour regarder OM – TFC en streaming sur Internet, rendez-vous sur site d’Amazon Prime Vidéo (accessible sur abonnent).

La décla du coach

« Payet est un joueur important pour l’équipe, même s’il ne joue pas. Demain face à Toulouse, il va débuter le match. On doit faire des choix au niveau de l’attaque. Avec la blessure d’Harit, la situation de Gerson et le départ de Suarez, on est limités. Tous les coachs espèrent faire une belle deuxième partie de saison mais je fais mes analyses au quotidien. On fait tous des erreurs. C’est un club difficile à vivre mais fascinant aussi. Il aurait fallu que l’on marque 2 buts de plus pour être bienToulouse? C’est un match difficile. Il n’y a aucun match facile. L’équipe est prête, je pense que nous sommes prêts. J’ai vu des joueurs motivés, ils ont hâte de reprendre. Le rythme manque mais ils ont envie de ne pas décevoir le public du Vélodrome » Igor Tudor – source : Conférence de presse (28/12/2022)