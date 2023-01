OM : « Tout cela est savamment calculé par Tudor »

L’OM s’est facilement imposé 3-1 fae à Lorient lors de la 19e journée de Ligue 1 samedi soir. L’ancien coach olympien Albert Emon veut souligner le très bon travail d’Igor Tudor.

Interrogé par Provence, Albert Emon est enthousiasmé par cet OM et se montre optimiste…

L’OM peut finir la saison devant Paris et Lens

« J’ai le sentiment que cette équipe peut battre les deux formations qui sont devant elle. J’entends par là finir la saison devant Paris et Lens en championnat. Je le pense vraiment. L’OM a pris beaucoup d’assurance, ils sont forts physiquement, forts défensivement, ils ont beaucoup d’arguments offensifs, des armes que l’on n’attendait pas, venues de l’arrière-garde… Tudor a un effectif de grande qualité, assez large pour compenser les absences, comme on a pu le constater ces dernières semaines. À cela ajoutez le très bon travail du coach à l’entraînement. Tudor et ses joueurs sont récompensés de leurs efforts. Ils vont pouvoir récupérer plus facilement toute l’énergie qu’ils usent chaque week-end et répéter ce type de prestations très enthousiasmantes. Tout cela est savamment calculé par Tudor. Quand vous voyez un Guendouzi qui joue milieu gauche offensif, c’est pour qu’il soit le détonateur du pressing olympien à la perte de balle. C’est une locomotive. Quand vous voyez la paire Veretout / Rongier qui est devenue une pièce maîtresse de cet effectif, la plaque tournante au niveau de la réflexion du jeu, je pense que tout le monde est à sa place malgré les dépassements de fonction des défenseurs. C’est la preuve que ça bosse très bien. » Albert Emon – source : La Provence (16/01/2023)

Je dis bravo Tudor, bravo Longoria, je suis content pour les supporters

« Toute l’antipathie que j’avais pour celui de la saison dernière s’est transformée en sympathie pour celui de cette saison. Pour l’OM, je pense que ce n’est pas prétentieux de regarder ce que fait Paris… Car eux, ils ont les matches tous les trois jours. Le match contre le PSG, qui se joue à Marseille, peut être déterminant. Rêver n’est pas interdit. Je salue le boulot de Tudor et de son staff, qui arrivent à bien utiliser ce recrutement performant de l’ami Pablo (Longoria). Tudor prend le parti de mettre une organisation qui est toujours la même : les joueurs la connaissent par cœur et, l’inconvénient, c’est que les adversaires aussi. Mais avec un match tous les huit jours, j’insiste, ça change tout. Avec cette organisation, cette fraîcheur, cette possibilité de se servir des cinq changements, ce n’est pas un cadeau de rencontrer l’OM ! Donc je dis bravo Tudor, bravo Longoria, je suis content pour les supporters. » Rolland Courbis – Source: La Provence (16/01/2023)

Rolland Courbis avait déjà estimé que l’OM avait totalement maitrisé son match face à Troyes et s’était dit impressionné par le parcours en Ligue 1. Cependant il n’oublie pas l’élimination en Ligue des Champions.

Sur le championnat c’est difficile de faire mieux, mais

« Ce qui se passe depuis le début de la saison dans l’ensemble, sur le championnat c’est difficile de faire mieux, mais tu ne peux pas m’empêcher d’avoir des regrets avec ce qu’il s’est passé en Ligue des Champions. On se bat pour se qualifier pour cette compétition et on avait comme comparaison l’espoir de pouvoir faire comme le LOSC la saison dernière. Tomber dans une poule avec la possibilité de terminer deuxième, dans le pire des cas 3e, alors que l’on été 4e chapeau. Mais quand tu n’es pas capable de faire match nul contre Francfort ou Tottenham… Sinon c’est bien ce qu’il se passe et en plus je vois des améliorations. Gagner à l’extérieur, ok c’est déjà bien, mais de la façon comme face à Troyes en promenade de santé et d’un match maitrisé de la première à la dernière minute, je dis bravo mais j’ai toujours en travers ce parcours en champions League. » Rolland Courbis – source : RMC (12/01/2023)