OM : Tout neufs, ou presque… !

Fermez le cahier Coupe du Monde, prenez votre cahier Ligue 1. Le cahier Coupe du Monde, maîtresse, je l’ai pas ouvert. Même pas acheté. Il m’aurait été impossible de suivre cette compétition qui s’est jouée sur 6500 cadavres et de me regarder dans la glace le matin.

C’est d’ailleurs avec un zeste de lassitude, quelque chose de blasé… de la blasitude quoi, que je reprends le cours du championnat olympien même si je serai heureux de retrouver les collègues qui sont les seuls à me régaler finalement. J’en ai marre de voir le football aux mains des puissances d’argent à travers des dirigeants serviles et cupides. Au fur et à mesure que ce sport génère des milliards on lui fait perdre l’essentiel de ses valeurs.

Alors, comment va l’OM que nous avions laissé en train de redresser la tête dans le championnat avec une belle victoire à Monaco ? J’ai bien peur que le cirque parasite récurrent et désagréable du mercato d’hiver ne pèse encore jusqu’à son terme sur les performances marseillaises. Nous avons l’impression qu’en cas d’offre conséquente, tous nos joueurs sont susceptibles d’être vendus. Va construire quelque chose de durable avec ça. Et de l’envie collective sincère…

Avez-vous des nouvelles de ce qu’a pu bien dire McCourt à Longoria quand il l’a reçu dans ses bureaux des States. Je vous rassure, je n’en sais rien, mais j’ai juste la faiblesse de croire qu’il faut plus que jamais faire entrer des sous dans les caisses et que ni le président, pas plus que le coach ne pourront s’opposer à une belle proposition qui tomberait sur le bureau. Gênant !

Et de fait, on reste sans arrêt sous l’impression que nous n’avons pas un rond alors qu’il faudrait au moins deux joueurs, un qui remplacerait Harit (lequel a tout mon soutien pour sa rééducation), et une alternative à Tavares, le tout en supposant que Bamba Dieng répondra aux attentes de tous ceux qui croient en lui. Je n’oublie pas que Luis Suarez est parti et que Gerson a plus qu’un pied dehors. Des joueurs en plus, ce serait du luxe, mais en évitant s’il vous plaît les transferts genre Suarez ou Luis Henrique voire Touré. Merci par avance.

Et je voudrais rajouter pour finir sur le mercato, vous avez bien compris que je n’ai aucun scoop à vous livrer, que j’espère que les histoires entendues ici ou là en ville d’agents-amis, potos, qui seraient imposés aux joueurs par Longoria n’ont pas de véritables fondements en dehors de ragots d’agents délaissés et revanchards.

Le match de ce soir ? Bien malin qui pourrait m’en faire une description projective fiable qui se vérifierait. Avec cette Coupe du Monde placée à une période inhabituelle, je ne vois pas comment les joueurs, les olympiens comme leurs adversaires du jour se seront reconfigurés, ce qui renforce le mystère, et le potentiel de surprise. Tout le monde, joueurs et supporters, est tout neuf, ou presque, comme pour une rentrée scolaire. Au fait, vous avez retrouvé le cahier Ligue 1 ? Allez, c’est parti.

À ce soir pour le billet d’après-match.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert