OM : Trois absents à l’entraînement avant le match face au LOSC !

Ce samedi, après la conférence de presse d’AVB et Boubacar Kamara, les Olympiens se sont entraînés, devant les journalistes. Trois joueurs étaient absents de l’entraînement.

L’OM va affronter le LOSC ce dimanche, pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. Avant ce match, les Marseillais ont ouvert leur entraînement à la presse. Trois joueurs étaient absents : Yohann Pelé, Jordan Amavi (suspendu) et Dario Benedetto. La Provence nous confirme que l’Argentin recevait des soins, tout comme le latéral gauche et le second gardien de l’OM.