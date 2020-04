OM : Trois banderoles des SW ont trouvé refuge dans l’enceinte du Vélodrome…

Suite à des dégradations en tout genre, les South Winners ont décidé d’installer 3 de leurs banderoles dans l’enceinte du Vélodrome avec l’accord de l’OM. Le groupe de supporter marseillais l’a expliqué via son compte Twitter…

Les South Winners avaient organisé une large opération de diffusion de plusieurs messages dans les rues de Marseille, en soutien aux nombreuses personnes mobilisées qui œuvrent pour la vie et le quotidien des marseillaises et marseillais. Mais aussi adressé au professeur Raoult et son équipe de chercheurs de l’IHU Méditerranée Infection, Michel Hidalgo et Pape Diouf. (…) Certains messages ont été honteusement dégradés, déchirés et arrachés… Avec l’accord de l’OM, nous avons décidé de regrouper toutes ces banderoles dans le virage sud. là ou elles seront en sécurité et surtout respectées.. » South Winners

Trois banderoles ont donc été installées dans le virage Sud du Vélodrome : « Pape Diouf et Hidalgo, deux étoiles dans le ciel olympien ! », « Soutien aux services hospitaliers » et « Marseille et le monde avec le Pr Raoult !!! ».