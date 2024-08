OM : trois Marseillais convoqués avec les jeunes de l’Equipe de France

Pour la première trêve internationale de la saison, trois Marseillais sont convoqués avec les équipes jeunes françaises.

L’OM affronte Toulouse samedi pour la troisième journée de Ligue 1. Déjà le dernier match avant la trêve internationale, et pour cette pause, trois Marseillais sont convoqués avec les équipes de France jeunes. Yanis Sellami et Enzo Sternal sont appelés avec les U18 pour disputer le tournoi de Limoges, ils affronteront la Suisse, l’Angleterre et le Portugal.

Deux Marseillais convoqués avec les U18 🇫🇷 : Yanis Sellami et Enzo Sternal. Ils participeront au tournoi de Limoges, dans lequel ils affronteront la Suisse, le Portugal et l’Angleterre.#TeamOM @edfjeunes @OMCdF pic.twitter.com/T8FyvQzgYR — Gary (@garychn_) August 29, 2024

Quentin Merlin est lui convoqué par Gérald Baticle, ancien adjoint de Thierry Henry pour rejoindre l’équipe de France espoir. Il jouera deux matchs de qualifications pour l’Euro espoir face à la Slovénie (6 septembre, Angers) et la Bosnie-Herzégovine (10 septembre, au Mans).

Quentin Merlin sélectionnée en équipe de France espoir 🇫🇷✅ #TeamOM

Elye Wahi ❌ pic.twitter.com/uw0FyC9eRP — BelOM (@Belo1899OM) August 29, 2024

