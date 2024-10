OM : trois options pour remplacer Harit face à Nantes !

L’Olympique de Marseille se prépare à affronter le FC Nantes ce dimanche sans Amine Harit, suspendu après son expulsion lors du dernier match contre le Paris Saint-Germain. Cette situation oblige Roberto De Zerbi à réévaluer sa composition d’équipe au milieu de terrain pour garantir une performance solide.

FCM vous propose trois options pour remanier son onze face au FC Nantes :

1. Renforcer le milieu avec Rongier ou Kondogbia



Repositionné en défense centrale face au PSG, Geoffrey Kondogbia pourrait être aligné aux côtés de Pierre-Emile Højbjerg et Adrien Rabiot afin de renforcer le milieu de terrain qui aurait une touche plus défensive. Une autre possibilité serait d’aligner Valentin Rongier, ancien capitaine de l’OM, qui pourrait apporter une dynamique supplémentaire au milieu. Son expérience et sa connaissance du club de Nantes, où il a débuté, pourraient le motiver à se surpasser. Bien qu’il n’ait pas le même niveau de créativité qu’Harit, sa polyvalence et son engagement dans les phases de récupération seraient des atouts non négligeables. En choisissant de le titulariser, De Zerbi donnerait également à Rongier une belle occasion de s’affirmer dans l’équipe marseillaise.

OM : La sanction est tombée concernant Amine Harit ! – https://t.co/m5n7yPBItK — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 31, 2024

2. Faire du poste pour poste avec Koné

De Zerbi pourrait opter pour Ismaël Koné, le jeune milieu offensif avec un potentiel indéniable mais ses débuts ont été freinés par des blessures aux chevilles. Même si son manque d’expérience pourrait constituer un risque, il apporterait une approche plus offensive et dynamique au jeu de l’OM. En le plaçant en remplacement direct de Harit, l’entraîneur pourrait exploiter les capacités de percussion de Koné pour déstabiliser la défense nantaise. Malgré ses performances irrégulières, une titularisation face à Nantes pourrait être l’occasion pour lui de se révéler et de contribuer à relancer sa saison. L’option la plus probable…

3. Option plus offensive avec Wahi et Maupey en faux 10

Déjà interrogé en conférence de presse sur les solutions pour remplacer Harit, en plus de l’option Koné et celle de Carboni qui est out pour la saison, le coach De Zerbi avait envisagé un choix plus offensif. En effet, il avait affirmé qu’il pouvait aussi jouer avec deux pointes : « Harit a bien commencé la saison. A Strasbourg il a eu plus de difficulté. Je suis satisfait de son rendement. Kone et Carboni peuvent aussi jouer à ce poste ou avec 2 attaquants ». Peut-il tenter d’aligner Wahi et Maupay à l’extérieur face au FCN ?

Au final, quel que soit le choix de De Zerbi, l’absence d’Amine Harit contraint l’entraîneur à faire preuve de créativité et à s’adapter pour maximiser les chances de succès de l’équipe à Nantes.