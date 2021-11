OM Troyes (1-0) – Gueye : « un match très important ! »

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à Troyes (1-0) à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1 grâce à un but de Pol Lirola en seconde période. Les marseillais n’ont vraiment pas livré un grand match mais font une belle opération au classement. Le milieu de terrain de l’OM pape Gueye s’est exprimé au terme de la rencontre au micro de Prime Video.

La réaction à chaud de pape Gueye après la victoire de l’OM (1-0) contre Troyes au stade vélodrome ce dimanche à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1.

« On savait que ça allait être compliqué. Jouer à huis clos c’était très dur mais le plus important a été fait, on repart avec les trois points. On enchaîne pas mal de matchs donc il faudra être bien concentré pour enchaîner. On n’avait pas le public ce soir, un public qui a tendance à nous pousser, mais on devait faire avec, car on savait que c’était un match très important notamment en terme de points au classement. L’objectif a donc été atteint » Pape Gueye – Source Prime Vidéo