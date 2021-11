OM – Troyes (1-0) : Vraiment pas brillant, mais trois points important !

L’Olympique de Marseille s’impose face à Troyes (1-0) grâce à un but de Pol Lirola en seconde période. Les marseillais n’ont vraiment pas livré un grand match mais font une belle opération au classement.

OM 1 0 Troyes Lirolla 74′

Le onze de l’Olympique de Marseille : Lopez – Saliba, Alvaro, Luan Peres – Guendouzi , Gueye, Rongier, Liorla, Payet, Konrad – Milik

Le Match

Les marseillais ont complètement raté leur première mi-temps. Les hommes de Jorge Sampaoli ont en effet bien eu du mal à mettre leur jeu en place. La faute à de trop nombreuses pertes de balles, une absence totale de mouvement et une incapacité à mettre du rythme. L’OM n’a donc strictement rien proposé pendant ces premières 45 minutes et n’a pas cadré la moindre frappe. Rien, aucune occasion franche, aucune inspiration et un niveau technique désastreux.

📊 Les stats de cette première période de cet #OMESTAC 👉https://t.co/fpGTNAB2sX pic.twitter.com/yaYKg1ronb — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) November 28, 2021

La seconde période repart malheureusement sur le même rythme. Il faut ainsi attendre l’heure de jeu pour voir la première frappe cadrée de l’OM. Lancé dans la surface par une déviation de Payet, Milik voit son tir du gauche repoussé par le portier troyen. L’international polonais rate ainsi une énorme opportunité de donner l’avantage à un OM moribond (60′).

Milik rate une deuxième balle de but de la tête à bout portant avec encore une parade décisive de Gallon (71′). Dans la foulée Payet lance Lirola à la limite du hors jeu, l’espagnol se retrouve en face-à-face avec Gallon et trompe ce dernier en enroulant du pied droit (74′,1-0)

LES TRAVAUX DE PAYET POUR LIROLA !!!! #OMESTAC pic.twitter.com/lLDqDFpn4P — Le Football en VOD LV (@LeFootballenV1) November 28, 2021

Les marseillais n’ont vraiment pas été brillants mais vont finalement gérer ce résultat important d’un point du vu comptable pour rester positionner en haut du classement. L’OM est quatrième au classement à deux point du second Rennes et avec un match en moins.