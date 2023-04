OM – Troyes : Kaboré veut rester concentré et continuer !

L’OM mène 2-0 à la pause sur des buts de Vitinha et Under. A la mi-temps, au micro de Prime Vidéo, Issa Kaboré annonce rester concentré pour la deuxième période et veut terminer le travail

L’OM ouvre le score dès la 2e minute grâce à Vitinha, son premier but depuis son arrivée. Les hommes de Tudor multiplient les occasions et mènent 2-0 grâce à Under, parfaitement servi par Rongier. Troyes ne tire pas au but. Marseille rentre au vestiaire en ayant fait le break.

« On a fait une bonne première partie, explique Issa Kaboré pour Prime Vidéo. On va rester concentré et continuer la deuxième mi-temps comme ça«