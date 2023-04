OM – Troyes : Quelles sont les failles à exploiter ?

Ce dimanche l’Olympique de Marseille reçoit Troyes au Stade Vélodrome dans le cadre de la 31ème journée de Ligue 1. Dans DFM, Yacine Youssfi identifie les faiblesses à exploiter côté troyens.

Après cinq matchs consécutifs sans victoire à domicile en Ligue 1, la prochaine rencontre entre l’OM et Troyes au Stade Vélodrome sera l’occasion idéale pour les joueurs de Tudo de se refaire une santé sur leur terrain. Plus mauvaise équipe de la phase retour, l’ESTAC se dirige à petits pas vers la Ligue 2. Sur le plateau de Débat Foot Marseille Yacine Youssfi a identifié les faiblesses de l’équipe entraîné par Patrick Kisnorbo : « Troyes peut ramener quelque chose du Vélodrome. C’est une équipe qui défend bien. Ils sont organisés en 5-4-1, c’est plutôt solide. Ils savent fermer l’intérieur du jeu. Ils laissent très peu d’espace entre les lignes. Il y a des failles. Si tu fixes sur un côté, plusieurs défenseurs peuvent dézoner. Si l’OM parvient à bien renverser le jeu et à bien occuper toute la largeur du terrain, ils pourront leur faire mal »

L’OM peut faire mal dans la profondeur

Il explique que les marseillais auront l’occasion de faire la différence en exploitant les espaces dans le dos des deux défenseurs axiaux troyens : « Les espaces de progression sont réduits mais si le bloc troyen monte d’un cran, l’OM pourra exploiter les espaces dans le dos des deux défenseurs centraux. Il y a un coup à faire. On peut leur faire mal dans la profondeur. Si on exploite les phases de renversement de jeu, ils auront du mal. Au niveau individuel, ce sont des joueurs qui peuvent se faire éliminer facilement en un contre un. Ils sont aussi un peu friable dans le jeu aérien »

Baldé, Lopez, Kouamé… les joueurs à surveiller à Troyes !

David Mutel, journaliste pour Canal 32, est revenu pour FCM sur les cinq joueurs à surveiller du côté de Troyes. « Le meilleur buteur troyens cette saison Mama Baldé a quelques difficultés ces dernières semaines. Il a marqué un but sur penalty lors des derniers matchs. Il peut cependant faire la différence devant. Il a un beau coup de rein et reste un bon buteur. Il y a aussi Ronny Lopez. Il a été recruté à l’intersaison. Il apporte au club son expérience. Il a joué à Séville, à Lille, à Monaco … Il a joué la ligue des Champions. Il est pris dans le marasme actuel mais il peut tenir le ballon » explique le journaliste. Il poursuit : « Adil Rami est aussi un élément très important de l’effectif. Depuis quelques semaines, il a retrouvé du rythme et parvient à mieux terminer les rencontres. Il a un statut, il a ce rôle de leader dont le club a besoin. Rominigue Kouamé peut percuter et faire mal aux défenses. En début de saison, il avait un nombre de dribbles plus important que Neymar. Il y a également Lucien Agoumé au milieu de terrain. Il est prêté par l’Inter Milan. Même s’il alterne le bon et le moins bon, il peut lui aussi se montre décisif »