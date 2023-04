L’OM l’emporte 3-1 face à Troyes, grâce à deux buts de Vitinha, et une réalisation d’Under. A la fin du match au micro de Prime Vidéo, Valentin Rongier se félicite d’avoir retrouvé la victoire à domicile avec la manière. Voici dessous l’extrait de Rongier consacré au succès de l’OM.

L’OM ouvre le score dès la 2e minute, sur un but de Vitinha, son premier depuis son arrivée. Les Marseillais doublent le score à la 40e sur un but d’Under, très bien servi par Rongier. En seconde mi-temps les olympiens continuent d’attaquer et mène 3-0 grâce à un deuxième but de Vitinha. Troyes sauve l’honneur à la 91e minute sur un but de Mama Baldé. L’OM retrouve la deuxième place de Ligue 1, avec un point d’avance sur Lens.

🎙️ @Valrongier28 : « On a retrouvé ce qu’il nous manquait, de la folie ! » Le capitaine marseillais s’est montré très satisfait de la prestation de son équipe ce soir. #OMESTAC pic.twitter.com/PxSJzIiWoH — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 16, 2023

On reste sur note faim

« Oui cette victoire nous fait du bien, déclare Rongier à Prime Vidéo. Après on reste sur notre faim avec ce but encaissé en fin de match. Parce que ce n’est pas la même chose de gagner 3-0 et 3-1. Mais dans l’ensemble on a retrouvé ce qu’ils nous manquaient depuis quelques matchs, de la folie et de la précision dans les 30 derniers mètres. On sait que les équipes qui viennent ici savent qu’on va presser haut. Sur les dernières semaines elles arrivaient à nous prendre en contre attaque. Aujourd’hui on a réussi à rester en bloc. »