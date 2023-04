L’OM a gagné 3-1 face à Troyes. Vitinha, par deux fois et Under ont scoré. A la fin du match au micro de Prime Vidéo, Igor Tudor se félicite de la victoire et pointe la fraicheur apportée par Vitinha.

L’OM a mené 2-0 à la mi-temps grâce à un but à la 2e minute de Vitinha et un à la 40e d’Under. En seconde mi-temps Vitinha marque un doublé. Les Troyens sauvent l’honneur en fin de match. L’OM l’emporte 3-1 et reprend la deuxième place de Ligue 1, avec un point d’avance sur Lens.

On a montré de la personnalité et de la qualité

« On aurait pu marquer plus de buts, explique Tudor à Prime Vidéo. A la fin on en encaisse un, mais bon ça reste un match sérieux. On s’est créé beaucoup d’occasions. Oui je suis content de Vitinha. Il a marqué ses deux buts. Il a donné de l’énergie et de la fraîcheur. Issa Kaboré et Chancel Mbemba aussi ont été très bons. Sanchez aussi a été bon dans une position différente. On était sur cinq matchs sans parvenir à gagner contre des équipes différentes au niveau du classement. On voudrait gagner tous nos matchs. Mais on ne veut pas faire d’erreurs sur ce type de matchs à la maison. Notre équipe et notre approche a été bonne. On a montré de la personnalité, de la qualité et une volonté de faire des bonnes choses. On avait besoin de quelque chose de nouveau, de plus frais. Et avec Vitinha ça été le cas.«