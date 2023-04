OM – Troyes , Vitinha : « Un excellent résultat pour nous »

L’OM l’emporte 3-1 face à Troyes, grâce à deux buts de Vitinha, et une réalisation d’Under. A la fin du match au micro de Prime Vidéo, Vitinha partage sa joie d’avoir inscrit ses premiers buts avec son club et se félicite d’être de nouveau dauphin du championnat.

L’OM a ouvert le score dès la 2e minute, sur un but de Vitinha, son premier depuis son arrivée. Les Marseillais doublent le score à la 40e sur un but d’Under, très bien servi par Rongier. En seconde mi-temps les olympiens continuent d’attaquer et mène 3-0 grâce à un deuxième but de Vitinha. Troyes sauve l’honneur à la 91e minute sur un but de Mama Baldé. L’OM retrouve la deuxième place de Ligue 1, avec un point d’avance sur Lens.

J’ai toujours travaillé pour avoir ma chance

« J’ai toujours eu confiance en moi, explique Vitinha à Prime Vidéo. Depuis que je suis arrivé, j’ai toujours travaillé pour être bon et avoir ma chance. C’est un excellent résultat pour nous. On est de nouveau deuxième. L’équipe ne doute pas d’elle. Nous allons nous battre jusqu’au bout pour nous qualifier pour la prochaine ligue des champions.«