OM : « Tudor a carré des mecs »

Mercredi soir, les marseillais ont été battus 2-1 sur la pelouse de l’Eintracht Francfort, laissant leur échapper une chance de se qualifier en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Ils devront tout donner au Stade Vélodrome pour gagner face aux Spurs lors de la dernière journée pour espérer décrocher un ticket pour les phases à éliminations directes.

Face à Francfort, l’attaque olympienne a manqué de réalisme : dans un match à haute intensité, les allemands ont réussi à mieux convertir leurs actions en buts même si la supériorité de leur formation n’était pas flagrante.

Pour beaucoup, ce match a posé les limites de la stratégie d’Igor Tudor : la tactique du coach croate s’essouffle et ses changements ont été inutiles. Jérôme Rothen fait partie des contestataires et demande du changement à l’OM.

Si Tudor se remet pas en question…

« En ce moment, Tudor est dans le dur, et c’est pas que le premier match où il est dans le dur et que ça se finit par une défaite. Il y a même eu des victoires ou des matchs nuls obtenus à l’arrachée qui étaient pas forcément très glorieux. En ce moment il perd mais il est content de l’attitude des joueurs et de son équipe. Hier soir j’ai entendu qu’il émettait quelques doutes sur le comportement de son équipe, surtout sur la première mi-temps… Encore heureux qu’il a vu qu’il y avait des manques. Le problème c’est que c’est toujours la même chose : quand l’OM va pas sur un point qui se répète, la qualité technique offensivement dans les trente derniers mètres, l’efficacité, il ne s’adapte pas, il change pas ou trop tardivement. Hier il a tenté quelque chose avec des changements à la 60ème minute, on est obligé de constater encore une fois que ces changements n’apportent rien et rendent encore plus faible son équipe. De plus en plus on se rend compte que dans sa gestion de groupe, il a carré des mecs. Il les a carrés parce qu’à chaque fois qu’il les met, ils sont pas bons. Il y a un vrai décalage entre ce que pense Tudor et sa façon de gérer et les moyens de l’Olympique de Marseille aujourd’hui. Si sur le match d’hier à 20 minutes de la fin, Payet ne peut apporter sa justesse technique, j’arrête de parler de foot. […] Si Tudor se remet pas en question, il n’y a pas de raison qu’il se remette en question parce que ça fait trois mois qu’il nous fait la même chose. Donc au bout de trois mois, en une semaine, il va tout changer ? En plus ils ont la chance d’une chose, c’est qu’ils sont pas morts malgré tout… » Jérôme Rothen – Rothen s’enflamme – 27/10/2022

